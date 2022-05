È Lisa Molteni la candidata sindaco di Idee in Comune Gerenzano

È ufficiale anche il nome della terza candidata sindaco di Gerenzano: Lisa Molteni (in foto) guiderà la lista civica Idee in Comune Gerenzano alla tornata elettorale del prossimo 12 giugno.

Classe 1978, nata a Saronno e cresciuta a Gerenzano, Molteni è assistente responsabile commerciale all’interno di un’azienda che si occupa di pubblicità digitale.

Nel 2021 è stata candidata alle elezioni comunali di Milano per la lista civica “Milano Paragone Sindaco”, a supporto del senatore varesino Gianluigi Paragone. «In passato ho avuto ruoli di coordinamento nel processo di costruzione di progetti politici o di militanza a supporto di un candidato, ma sempre dietro le quinte – spiega la candidata sindaco -. Sulla città di Milano ho aderito al progetto perché ho colto l’opportunità che mi era stata offerta su una città che conosco molto bene e che mi ha dato opportunità di lavoro. È stata un’esperienza importante che mi ha portato ad un risultato enorme, in quanto sono la prima dei non eletti dopo il senatore Paragone, una soddisfazione grandissima».

«Non ho tessere di partito – sottolinea Molteni -. Il mio senso di appartenenza è verso un gruppo che punti a fare una politica pura, senza nessuna linea guida. Non ho ad oggi un contenitore che possa rappresentarmi».

Al progetto politico di Idee in Comune Molteni ha aderito tre anni fa, dopo l’incontro con Marco Franchi, consigliere comunale uscente della lista civica. «Gerenzano è il paese che io amo e che mi ha permesso di crescere – dichiara la gerenzanese -. Marco è una persona che stimo tantissimo e il nostro è un progetto civico, nuovo, con idee innovative che non sono frutto di un’improvvisazione, ma di un percorso condiviso con la cittadinanza proprio rispetto alle necessità che le persone che vivono questo paese sentono come reali».

Molteni guiderà quindi la lista civica Idee in Comune, composta da cinque donne e nove uomini: «Vogliamo davvero dare il nostro contributo per Gerenzano – conclude la candidata sindaco -. Ci presentiamo come lista civica “pura”, a differenza delle altre liste. Speriamo di essere la novità, siamo un gruppo pronto a poter amministrare un Comune come quello di Gerenzano. Che vinca il migliore».