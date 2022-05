Elezioni a Gerenzano, i programmi elettorali dei 3 candidati sindaco

Sono stati pubblicati i programmi elettorali delle liste in appoggio ai tre candidati sindaco che si sfidano nelle prossime elezioni amministrative del Comune di Gerenzano, previste per il 12 giugno 2022.

Insieme e Libertà per Gerenzano

Il programma della lista che sostiene la candidata sindaco Stefania Castagnoli si apre con una panoramica di quanto realizzato nell’ultimo mandato di amministrazione nei diversi ambiti, dal settore sociale, con l’instaurazione di un rapporto di collaborazione con le associazioni del territorio per l’assistenza alle famiglie in difficoltà, a quello infrastrutturale e dei lavori pubblici, con ad esempio la realizzazione del nuovo sottopasso ferroviario in coordinamento con il vicino Comune di Turate e le Ferrovie Nord Milan

Nel programma elettorale vengono poi approfonditi i vari temi, dai servizi alla persona (si propone ad esempio la realizzazione della “Cartella Sociale” con l’informatizzazione dei dati per un più facile e veloce accesso da parte del cittadino richiedente) alla scuola (tra le proposte la completa ristrutturazione della scuola secondaria di primo grado Enrico Fermi), dai lavori pubblici (con ad esempio la realizzazione di un nuovo parcheggio a servizio del centro sportivo) alla viabilità (riqualificazione e riorganizzazione di via Risorgimento), dalle proposte per le famiglie (si propongono interventi di supporto alla genitorialità, con incontri con comunità educanti attive sul territorio e con servizi socio sanitari e culturali) a quelle per il territorio (realizzazione di un’area cani).

A completamento del programma un elenco dei opere già progettate e finanziate, che dovranno essere messe a cantiere dalla prossima amministrazione comunale (qui troviamo ad esempio la nuova scuola materna o la riqualificazione di Palazzo Fagnani).

Centrodestra Gerenzano

L’incipit del programma della lista Centrodestra Gerenzano (che supporta la candidatura di Ambrogio Clerici) parte con l’indicazione di due priorità: il sociale («cercando di far pesare il meno possibile i servizi sulle tasche dei cittadini gerenzanesi») e l’aspetto comunitario («unire la comunità gerenzanese con la parrocchia e tutte le associazioni del territorio creando un tessuto sociale coeso»).

Nel programma elettorale vengono poi approfonditi i vari temi, dai servizi sociali (per la famiglia ad esempio il gruppo propone aiuti finalizzati al contenimento dei costi sostenuti per le rette dell’asilo nido) alla cultura (con l’organizzazione di eventi culturali, ricreativi e sportivi), dalle associazioni (tra le proposte la realizzazione di una casa delle associazioni) alla sicurezza (con il potenziamento dell’organico della Polizia locale), dalla viabilità/sicurezza (il gruppo propone ad esempio di stipulare una “Assicurazione Comunale” sui furti e sugli scippi, a favore dei concittadini) ai lavori pubblici (costruzione di una palestra a servizio della scuola G.P. Clerici).

Idee in Comune Gerenzano

Più snello e sintetico il programma depositato dalla lista civica Idee in Comune Gerenzano, che supporta la candidatura di Lisa Molteni. La premessa del programma parte dall’identità del paese, «legata alla natura» e «campestre» e dalla dichiarata volontà di «rappresentare la comunità, curarne gli interessi e promuoverne lo sviluppo», del centro e delle periferie del paese.

Nel programma elettorale vengono poi elencati i vari temi, dalle proposte per le attività commerciali (con la creazione in Comune di uno “Sportello del Commerciante” e la «detassazione parziale e progressiva delle tasse comunali, laddove possibile» per i commercianti), alle aree dismesse (riqualificazione dell’area mini-golf), dal trasporto pubblico locale (proposta di favorire il car-sharing con vetture elettriche) agli animali domestici (realizzazione di un cimitero degli animali di valenza comunale) ai bandi (creazione ufficio bandi).

