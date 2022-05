Escursione al Poncino della Croce con il Cai Luino

Una bella passeggiata in alta Val Veddasca per la Festa della Repubblica Italiana

Per giovedì 2 giugno, in occasione della Festa della Repubblica Italiana, il Cai Luino propone un’escursione in alta Val Veddasca con meta il Poncino della Croce: una vetta poco conosciuta che offre uno stupendo panorama sul Lago Maggiore e sul Piano di Magadino, senza dimenticare delle cime meravigliose che la circondano.

Programma: