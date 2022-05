Finito il cineforum di Besnate, l’Incontro rilancia per l’estate e l’autunno

Questa settimana si è concluso il cineforum primaverile al cinema Incontro di Besnate, il consueto appuntamento per gli amanti del cinema d’autore del lunedì: il primo dopo la pandemia da Covid-19 interamente incentrato sulle distanza, in piena linea con il periodo che si è vissuto tra lockdown e distanziamento sociale.

«Tutti i film parlano delle relazioni e delle distanze: come quello tra uomo e donna o tra giovani e adulti», racconta Giuseppe Blumetti, assessore alla Cultura e cinefilo che si è occupato dell’introduzione alle pellicole, affiancato dagli approfondimenti psicologici e relazionali di Alberto Pellai e Marco Parravicini.

«La qualità e il livello dei film erano ottimi e sono stati apprezzati, io ho introdotto i film: dal punto di vista estetico non fingo mai».

Il cineforum in numeri

In media hanno partecipato 40 persone a ognuno dei 4 appuntamenti: Licorice pizza è stato il più visto con 45 presenti, seguito a ruota da La crociata (44 spettatori), After love pres (30 partecipanti) e Petit maman con 27 spettatori.

«Alla fine del film agli spettatori era permesso di votare – continua l’assessore – il più votato è stato After love, con 4.5 punti su 5. La media del gradimento dei quattro film è stata di 3.74, possiamo ritenerci soddisfatti».

Lo seguono Petit maman con una media di 4.05 voti, Licorice pizza con una media 3.62 e La crociata, il meno gradito, con 2.8 voti.

Ma non finisce qui con il cinema a Besnate: «Abbiamo in programma i prossimi appuntamenti con il cinema all’aperto alla silent arena, dove con le cuffie chi vorrà potrà ascoltare i video in lingua originale; mentre in autunno torneremo con il cineforum autunnale».