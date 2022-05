Fulvia ed Enrico, la coppia più bella di Porto Ceresio spegne quest’anno 200 candeline

Sono di sicuro la coppia più bella e più longeva di Porto Ceresio (e oltre). Dopo aver raggiunto l’anno scorso l’invidiabile traguardo delle nozze di platino, quest’anno Fulvia Borsani ed Enrico Buzzi si apprestano a festeggiare un nuovo record.

Tra pochi giorni – il 12 maggio – Fulvia spegnerà le sue prime 100 candeline, e il 26 ottobre la seguirà suo marito, anch’esso centenario. Nel mezzo, l’8 giugno, Fulvia ed Enrico brinderanno al loro 76esimo anniversario di matrimonio.

A Cà del Monte, la bella frazione montana di Porto Ceresio dove vivono, si preparano i festeggiamenti, semplici ma pieni d’affetto per questi due anziani che tanto hanno visto della storia del paese. Ci sarà anche il sindaco Marco Prestifilippo, che porterà fiori e auguri a questi concittadini da record.

A rendere unica la storia di Fulvia ed Enrico non è solo la longevità di coppia, ma anche l’incredibile resistenza del loro amore. Come ci avevano raccontato i parenti l’anno scorso, Fulvia ed Enrico si sono fidanzati che non avevano ancora diciotto anni, poco prima dello scoppio della seconda guerra mondiale.

Il conflitto li aveva poi separati, ma loro per tutto il periodo bellico non hanno mai hanno dubitato che si sarebbero rivisti.

Enrico durante la prigionia in Africa continuò a scrivere al suo amore, ogni volta temendo di non ricevere risposta.

Una volta finita la guerra e appena rientrato in Italia Enrico andò a cercarla e ancora ricorda l’emozione di quando la vide, bellissima, sulla banchina della stazione in attesa del treno che la stava portando a Milano!

Fortuna, destino? Certamente un grande lunghissimo amore, con le gioie e le difficoltà che la vita in due comporta e che con forza e determinazione hanno sempre affrontato in coppia.

Ora circondati dai figli, dai nipoti e dai bis nipoti, spengono insieme 200 candeline.