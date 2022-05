Sorpresi a rubare aggrediscono i titolari del mercatone di Arcisate, due denunce per rapina impropria

Sorpresi a rubare, non si fermano e aggrediscono i titolari: rapina impropria. Arrivano carabinieri e ambulanza e fioccano le denunce.

È stato un pomeriggio movimentato quello di domenica per i carabinieri della compagnia di Varese e del nucleo operativo radiomobile chiamati ad intervenire in via Matteotti chiamati dai gestori di uno spaccio che al 112 lamentavano di essere appena stati derubati e aggrediti: dalla ricostruzione è emerso che due uomini di origini straniere, uno dei quali irregolari avevano tentato di rubare.

I militari sono riusciti a fermare i due ed è stata chiamata l’ambulanza dopo l’alterco e la lite scaturita dal fatto, dove sono volati schiaffi e spintoni. Dopo il riconoscimento i due sono stati denunciati: dovranno rispondere dinanzi al magistrato di rapina impropria.

La notizia ha fatto rapidamente il giro del paese e tutti ad Arcisate nella serata di ieri commentavano l’accaduto e si chiedevano cosa fosse accaduto con le sirene che hanno interrotto la tranquillità della domenica pomeriggio.