Giorgetti: “Vi racconto io com’è andata la candidatura di Milano-Cortina alle Olimpiadi invernali”

«Vi racconto io come è nata la candidatura di Milano-Cortina alle Olimpiadi invernali e come è riuscita ad arrivare in porto. Prima o poi ci scriverò un libro». È sembrato quasi divertito il ministro dello Sviluppo economico, Giancarlo Giorgetti, intervenuto ad “AlpiFood“, la kermesse ideata e voluta dal sindaco di Daverio, Marco Colombo, per creare un collegamento economico relativo al settore agroalimentare, tra i territori che verranno coinvolti dalla manifestazione sportiva. (nella foto da sinistra: il ministro Giancarlo Giorgetti con il moderatore della manifestazione il giornalista Vito Romaniello)

«In tutta questa vicenda incredibile della candidatura italiana – ha continuato Giorgetti – abbiamo dovuto dimostrare con una serie di studi, sul rapporto tra costi e benefici, che l’evento non sarebbe stato un disastro economico. Allora furono prodotti due distinti studi da due note università, una milanese e l’altra veneta, ma Roma disse che erano di parte. Allora io feci fare un terzo studio dall’università La Sapienza di Roma che confermava le ricadute positive preventivate dagli studi precedenti».

Il ministro ha quindi ricordato che queste non sono le Olimpiadi di Cortina o di Milano, ma delle Alpi. «Dobbiamo sforzarci di far capire al mondo – ha sottolineato Giorgetti – che vicino alla straordinaria Milano c’è un sistema alpino che ha caratteristiche particolari in termini di turismo, ambiente ed economia agroalimentare. È questo che dobbiamo vendere al mondo collegando il le Alpi a Milano che è un driver straordinario in grado di fare la differenza».

Infine, ha detto Giorgetti, rivolgendosi agli imprenditori presenti: «Approfitto di giocare in casa e dico che dobbiamo un po’ svegliarci fuori con quella verve che avevamo negli anni Sessanta e Settanta che ha fatto della provincia di Varese un’eccellenza economico industriale di tutto il Paese».

Ad Alpi Food, che si è tenuta nella palestra di Daverio, hanno partecipato in presenza, oltre al ministro, il presidente di Regione Lombardia, Attilio Fontana, il presidente di Igor Gorgonzola, Gianvittorio Leonardi, l’amministratore delegato del Sole 24 eventi, Federico Silvestri, il presidente del Comitato regionale Coni Lombardia, Marco Riva, e Antonio Marano, direttore commerciale di Fondazione Milano-Cortina.