Via Del Cairo a Varese diventa Ztl: da giugno accesso solo con permesso

Mercoledì 1 giugno finirà la fase di sperimentazione dell’impianto che controlla gli accessi in via del Cairo a Varese. Per tutto il mese di maggio è stato testato il funzionamento delle telecamere installate ed è stato lasciato il tempo ai residenti e commercianti di chiedere i permessi. Dal primo giugno, le videocamere che regolano gli accessi entreranno regolarmente in funzione, monitorando le auto in entrata su via Del Cairo e le relative autorizzazioni al transito.

Si ricorda ai residenti che ancora non avessero provveduto a richiedere il permesso che possono ancora farlo recandosi al comando di Polizia locale.