Inaugurata al campo di atletica di Calcinate la nuova sede Fidal di Varese

Torna dopo molti anni nel capoluogo la sede provinciale della federazione di atletica Fidal ora in un luogo particolarmente significativo, all’interno del nuovo campo comunale di Calcinate degli Orrigoni a Varese.

L’inaugurazione è avvenuta nella mattina del 10 maggio nei locali di via Valle Luna, alla presenza dei responsabili Fidal e dell’assessore allo sport Stefano Malerba.

«Siamo contenti di poter tornare con una sede nel capoluogo, dopo tanti anni – Ha commentato Fabio Ferrazzi, presidente Fidal Varese – Questa poi rappresenta inoltre l’inizio di una proficua collaborazione con il Comune e le società sportive di Varese».

«In realtà, qui il comune ha un ruolo marginale – si schermisce l’assessore Stefano Malerba – Si è limitato a mettere a disposizione i locali presenti nel campo di atletica per la Fidal. che però è una scelta logica, avendo un impianto di atletica come questo, usufruibile dalle loro società. Non abbiamo fatto molto, perciò, ma ci fa piacere averlo fatto e può essere molto utile in futuro».

Fidal si occuperà, tra l’altro, di garantire durante il weekend l’apertura del rinnovato campo, che dopo la ristrutturazione ha attirato qui molti atleti anche da fuori città: «E’ un impianto moderno e funzionale, in un momento in cui i numeri sull’atletica sono in grande incremento – conclude Malerba – È un luogo che sta diventando sempre piu importante nel panorama Lombardo, e anche il rettilineo coperto ha portato tanti atleti qui. Era davvero un intervento necessario per la città».

Fidal Varese vede 56 società affiliate, per un totale tesserati di circa 20mila persone. «Grazie anche all'”Effetto Jacobs” in questi mesi abbiamo avuto un grande incremento di iscrizioni in età scolare – ha concluso Ferrazzi – E in questi giorni stiamo seguendo le gare scolastiche in collaborazione con gli istituti del territorio».