Incendio in una abitazione abbandonata a Varese

Intervento dei Vigili del Fuoco di Varese nella serata di domenica 15 maggio, a Varese, in viale Padre Gian Battista Aguggiari, intorno alle 21 e 30.

Per cause in corso di accertamento un abitazione in disuso è stata interessata da un incendio. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco della sede di Varese con un’autopompa. Gli operatori hanno spento le fiamme e messo in sicurezza l’area.