Ivan Vavassori torna a casa dalla guerra in Ucraina: “Sono stufo, per me è abbastanza così”

Ivan Vavassori torna a casa.

Da quello che dicono le sue più recenti storie di Instagram, pubblicate in spagnolo sul suo profilo, è già in aereo, sulla strada del ritorno.

Nella storia ha scritto, in spagnolo: «Sono stufo, per me è abbastanza. E’ ora di tornare a casa, non ho più la testa per andare avanti. Ho fatto tutto il possibile per aiutare. Ho messo tempo e vita a disposizione del popolo ucraino, però ora è tempo di riprendermi la mia vita».

Ivan Luca Vavassori, ex-portiere di Pro Patria e Legnano e figlio dell’ex-patron dei biancoblù, era in Ucraina come foreign fighters al fianco dell’esercito di Kiev nelle fila delle brigate internazionali.

Sei giorni fa era stata data la notizia del fatto che era stato ferito in battaglia.