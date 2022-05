La Residenza di Malnate festeggia il suo ospite centenario: auguri al signor Attilio

Sabato 14 maggio alle ore 11.30 sono stati festeggiati i 100 anni del Signor Manenti con un aperitivo offerto dalla Residenza, la Casa albergo Svizzera di Malnate, agli ospiti e ai parenti più stretti.

Un momento di gioia e di festeggiamenti, nel rispetto delle norme anti Covid 19, nella bella cornice del parco de La Residenza di Malnate e in compagnia degli ospiti e dei parenti del festeggiato.

Il sig. Attilio, padre e bisnonno dai mille interessi originario di Miradolo Terme, nel pavese, trasferitosi a Lozza da ragazzino, in cerca di lavoro ha avuto una vita piena: la guerra, il ritorno a casa e il fidanzamento con la futura moglie Carla, la partenza per la Svizzera in cerca di fortuna, e finalmente il matrimonio, la nascita delle figlie e il ritorno definitivo in Italia dalla famiglia.

Uomo generoso e appassionato non manca occasione per regalare agli ospiti della Residenza i suoi manufatti di legno dipinti a mano e confezionati in un piccolo “laboratorio” allestito appositamente per lui all’interno della Residenza.

Qualche anno fa ha raccolto in un diario gli avvenimenti più importanti della sua vita, ed ora ha voluto festeggiare con tutti anche questo importante traguardo.

Gli ospiti, con il pupazzo Alvin, hanno voluto rallegrare la giornata del Sig. Attilio, super centenario pieno di vita che con i suoi lavoretti in legno regala, ad ogni occasione, un sorriso a tutti.

Hanno preso parte all’ evento la Direttrice Antonella De Micheli, l’Assessore alla Cultura di Malnate Carola Botta, il Sindaco di Lozza Giuseppe Licata e il Pupazzo Alvin.