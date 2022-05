La Sommese festeggia: è promossa in Prima Categoria

Grande festa a Somma Lombardo per la promozione in Prima Categoria della Asd Sommese 1920. La società del presidente Davide “Dado” Conti ha vinto 2-0 sul campo del Cantalupo con gol di Bellin e dell’eterno Montagnoli.

Una gioia immensa per i ragazzi guidati da mister Peloso che hanno festeggiato insieme ai propri tifosi e al direttore sportivo Simone Brun in attesa di celebrare la vittoria del girone N di Seconda categoria e il passaggio in Prima Categoria la prossima settimana (domenica 8 maggio, ore 15.30), nell’ultimo impegno stagionale tra le mura amiche dello stadio Franco Pedroni.

La società di Somma Lombardo è ripartita sei anni fa, nel 2016, dalla Terza Categoria raccogliendo l’eredità della società Sommese, che nel 2020 ha compiuto 100 anni. Ora la promozione in Prima Categoria, nuovo passo avanti raggiunto con un campionato vinto con merito, condotto in testa dalla prima all’ultima giornata.

Alla squadra sono arrivati i complimenti dell’amministrazione comunale sommese, con il sindaco Stefano Bellaria e l’assessore Edoardo Piantanida in prima fila per congratularsi per il traguardo raggiunto.