Lavori a Gurone: dal 24 maggio chiuse via Redipuglia, via Campagnetta e via Papa Giovanni XXIII

Proseguono i lavori sulla rete idrica a Gurone. Nella frazione malnatese, dopo la riapertura completa di via Ravina (leggi qui), il cantiere si sposta di qualche centinaio di metri per quello che sarà uno dei pezzi più complessi dell’opera di rifacimento in atto da mesi.

Da martedì 24 maggio all’8 luglio le vie Redipuglia, Campagnetta e Papa Giovanni XXIII saranno chiuse al traffico. La salita e la discesa da e verso la località Fontanelle saranno quindi possibili solo da via Ravina.

Il cantiere mobile consentirà l’accesso ai soli residenti e mezzi di soccorso istituendo un doppio senso di marcia nelle vie Redipuglia, Papa Giovanni XXIII e Campagnetta pertanto su tutte e tre le vie sarà presente il divieto di sosta.