Viabilità a Malnate: riapre via Ravina, senso unico alternato per un giorno sulla Briantea

La situazioni della viabilità a Malnate continua a essere in evoluzione, in parte per le importanti opere che si stanno svolgendo nella frazione di Gurone per il rifacimento della rete idrica.

Martedì 24 maggio verrà riaperta alla circolazione via Ravina, l’arteria guronese che è stata chiusa nelle scorse settimane.

Sempre martedì, invece, dalle ore 8:00 alle ore 17:00 verrà chiuso un tratto di via Varese sulla Briantea, in direzione del capoluogo, per lavori di prova di stabilità del muro che nell’estate scorsa ha obbligato la chiusura della strada. La viabilità verrà gestita con senso unico alternato e questo porterà inevitabilmente a qualche problema del traffico. È consigliabile quindi, se non obbligati, scegliere itinerari alternativi per evitare lunghi incolonnamenti.