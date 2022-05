A Luino il venerdì sera finisce a “sediate“ in testa, ferito un trentenne

Le parole accompagnate forse da qualche drink pregresso capace di scaldare gli animi che si incendiano e finiscono per trasformarsi in energia pura. Energia fisica, botte. Poi una sedia che vola e finisce in testa a un trentenne che rimane ferito in maniera piuttosto seria ma comunque con lesioni non superiori ai 20 giorni, tali da non trasformarsi in notizia di reato da perseguire d’ufficio: forse, se ci sarà la denuncia, l’episodio avrà un seguito nelle aule di giustizia.

Il fatto è avvenuto poco prima dell’una di sabato 21 maggio in un locale sul lungolago lunense quando due ragazzi, per i classici “futili motivi” sono venuti alle mani. Qualcuno chiama il 112 che invia subito sul posto un mezzo di “padana emergenza“ che medica il ragazzo con ferite al capo, ma la centrale operativa del 118, vista la tipologia dell’intervento – trauma cranico cosciente – opta per il trasferimento urgente al pronto soccorso del Circolo di Varese dove il giovane arriva poco passate le 2. Sul posto però arrivano anche i carabinieri che ascoltano i presenti dell’accaduto e stilano un verbale.

Per il momento non vi sono denunce. Quanto accaduto non è tuttavia la punta dell’iceberg di fenomeni nascosti, dal momento che alle forze dell’ordine non risulta vi siano state particolari intemperanze in città in questo periodo. Un maggio lunense tranquillo a dispetto di quanto si è invece registrato in altre zone della provincia con la “malamovida” cha ha fatto chiudere locali per giornate che costano care agli esercenti vista la voglia di divertirsi tornata soprattutto fra i più giovani e l’avvicinarsi della fine delle scuole, elemento trainante delle ore tarde passate all’aperto.