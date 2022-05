Il Milan si stringe attorno a Nicolò Maya: “Sei molto forte, sappiamo che ce la farai”

Anche il Milan rivolge i propri pensieri e fa il tifo per Nicolò Maya, unico superstite della tragedia familiare dello scorso 4 maggio a Samarate, dove sono si sono svolti i funerali della madre Stefania Pivetta e della sorella più piccola Giulia.

“Sappiamo che stai passando un momento delicato, ma che sei forte e reagirai. Ci ritroveremo insieme molto presto. Forza Nicolò”. Queste le parole, affidate a un videomessaggio trasmesso in diretta televisiva, da parte dell’allenatore Stefano Pioli e dei calciatori del Milan per il ragazzo 23enne, appassionato di calcio e tifoso dei rossoneri, ancora ricoverato in ospedale.