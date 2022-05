È Monica Maestroni la candidata sindaco per l’ultimo semestre del Comune di Bardello

(Nella foto l’attuale sindaco Puggioni con la candidata Maestroni)

La comunità di Bardello andrà a votare. Sfumata l’ipotesi di un semplice prolungamento di sei mesi dell’attuale amministrazione ( sindaco e consiglio comunale), i residenti saranno regolarmente chiamati alle urne domenica 12 giugno. Inizialmente, si sperava di far risparmiare alle casse comunali la spesa elettorale ma, data la concomitanza dei quesiti referendari, l’appuntamento diventa doveroso.

Chi si offriva di protrarre di sei mesi il suo incarico, però, ha deciso di farsi da parte, come ampiamente annunciato. Luciano Puggioni ripartirà dalla “panchina”, sarà in lista ma con un ruolo di secondo piano. Al suo posto si presenta Monica Maestroni, attuale vice sindaco e moglie dell’ex primo cittadino Egidio Calvi prematuramente scomparso, il cui ricordo è ancora molto vivo nella comunità.

La sua candidatura è, a dire il vero, un po’ anomala: questa legislatura sarà brevissima, durerà sei mesi perchè, da gennaio 2023, si entrerà nel vivo della nascita del nuovo comune, che sorgerà dalla fusione dei tre paesi Bardello, Bregano e Malgesso, dopo il voto favorevole al referendum dello scorso 20 febbraio.

Per Monica Maestroni, però, non sarà un incarico di facciata: « Ci sono scadenze importanti e atti da predisporre per poter ottenere finanziamenti già deliberati e che la collettività attende, legati ad alcune opere importanti sia dal punto di vista dell’efficientamento energetico, sia di quello della sicurezza. Quindi saranno pur sei mesi, ma saranno comunque importanti sotto il profilo politico e amministrativo».

Ancora, data la scadenza per la presentazione delle liste ancora lontana, non sa se concorrerà da sola o avrà un avversario: « Nel primo caso occorrerà convincere gli abitanti a presentarsi alle urne. Il rischio di non raggiungere il quorum dei voti espressi è sempre elevato».