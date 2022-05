Partecipazione e attenzione all’ambiente a Casciago per l’edizione 2022 di Agrifest

È stata un’Agrifest ricca di eventi, partecipazione e attenzione all’ambiente. L’edizione 2022 della festa agricola organizzata dalla pro Loco di Casciago si è conclusa con un successo di pubblico, nonostante il meteo che ha provato a fare un brutto scherzo, ma che alla fine ha permesso lo svolgimento di tutti gli eventi in programma nel weekend del 28 e 29 maggio.

Grande la partecipazione alla settima edizione di Agrirun, la corsa tra i sentieri e le strade di Casciago e Morosolo, con tantissimi bambini e ragazzi delle scuole, ma anche atleti più “maturi” che hanno affrontato il percorso sabato sera.

Domenica spazio alle bancarelle e ai gazebo, montati un po’ alla spicciolata via via che il sole ha preso il sopravvento sulle nuvole e sulla pioggerella caduta in mattinata. Molti i partecipanti ai laboratori per i più piccoli, da quello sulla mungitura e sulla vita in campagna fino a quello dedicato al formaggio curato da Max Zaupa, che ha letteralmente rapito i piccoli aspiranti casari che hanno portato a casa un ottimo primo sale dopo aver ascoltato racconti su animali, natura e ambiente.

E proprio natura e ambiente sono stati al centro di questa edizione di Agrifest grazie alla scelta della Pro Loco di Casciago di eliminare il più possibile la plastica: via le bottigliette d’acqua e spazio alle borracce con il simbolo dell’associazione, con ricariche servite al bar della festa. Un’iniziativa che è piaciuta molto ai partecipanti, che hanno comprato in gran numero le borracce o sono arrivati a Morosolo con la propria, dando un contributo positivo al rispetto della natura.

Le borracce “griffate” Pro Loco Casciago