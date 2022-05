“Personale medico carente per errori del passato. Ora dobbiamo aspettare che aumentino i laureati”

Personale medico in sofferenza. La pandemia ha scoperto un nervo sensibile del sistema sanitario italiano. Due anni di emergenza hanno prodotto una situazione di grave affanno non solo tra i medici ma anche tra infermieri e operatori sanitari. La recente decisione di Regione Lombardia di aumentare l’offerta di prestazioni delle strutture pubbliche sta mettendo ancora più in difficoltà il comparto e la dirigenza. Nemmeno gli incentivi sono più sufficienti a convincere i sanitari a mettere a disposizione orari in più per recuperare le liste d’attesa. Le aziende ospedaliere faticosamente stanno pianificando le aperture notturne e festive come richiesto dall’assessore Moratti.

Il tema non è nuovo e non è limitato alla Lombardia: « È un problema collegato a una cattiva programmazione – spiega il Presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana – a un errato conteggio dei medici che andavano in pensione. Per 10 anni si è usata la sanità come un bancomat dove recuperare fondi. Si sono tagliati 37 miliardi di euro per questo settore e il Covid ha messo in luce tutte le criticità Oggi stiamo assistendo a un’inversione di tendenza. Si stanno aumentando i posti a disposizione. Ma fino a quando non ci saranno medici non si potrà fare nulla».

La scorsa settimana hanno iniziato il percorso di formazione 450 medici di medicina generale: « Un bel segnale – commenta Fontana – potranno essere immessi immediatamente nel sistema anche se potranno avere un numero di assistiti inferiore».

Non è praticabile nemmeno la via della Regione Veneto che ha accentrato la ricerca di personale specializzato facendo un’unica graduatoria aperta a strutture pubbliche e private, centrali e periferiche: « Ho chiesto personalmente al Ministro Speranza di poterci muovere con una politica di incentivi e integrazione degli emolumenti per quei medici destinati a sedi periferiche – ha spiegato Fontana – mi è stato spiegato che non è possibile perché è una politica che i medici non accettano. Occorre spiegare bene quali siano gli ambiti possibili di azione. Alla Lombardia il Ministro ha negato la possibilità di modificare l’offerta per coprire le aree meno attrattive».