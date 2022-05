Porro: “Vittoria di un gruppo meraviglioso. Ma ora testa a domenica prossima”

Il Varese passa 2-1 a Casale, passa il primo turno dei playoff e ora si giocherà la finale in casa della Sanremese domenica prossima.

Festeggia in parte mister Porro, contento del risultato ma con la testa già proiettato alla finale di settimana prossima a Sanremo. «Così è ancora più bello – commenta l’allenatore del Varese -. La cosa che mi dà più indicazioni e mi rende ancora più orgoglioso è come abbiamo girato la partita, non solo nel risultato, proprio nella prestazione e l’andamento della partita. L’inizio è stato tosto e duro, il Casale ha avuto un atteggiamento diverso rispetto a tre settimane fa, ci ha messo in difficoltà e secondo me siamo stati abbastanza imprecisi. Quello che è successo dopo però mi ha mostrato per l’ennesima volta e credo definitivamente i valori di questi ragazzi. Adesso, per scadere nella retorica, finiamo i festeggiamenti ma poi pensiamo a domenica prossima. Sulla lavagna negli spogliatoi ho scritto: “Umilmente e consapevolmente”, che sono le parole che ci hanno guidato finora, poi ho aggiunto “vi ringrazio di cuore” ma con una freccia sotto che rimanda a domenica prossima».

«Vedere i tifosi così felici – conclude mister Porro – è la ciliegina sulla torta di questa bella giornata. Erano tanti, sono stati rumorosi e ci sono stati vicino fino all’ultimo. Ora speriamo di ringraziarli con un’altra vittoria».

Amaro invece il commento dell’allenatore del Casale Marco Sesia: «Siamo caduti alla diciassettesima partita, segno della cabala. Abbiamo fatto un ottimo primo tempo, meritavamo di chiudere in vantaggio e da lì avremmo costruito una partita differente. Invece il Varese ha trovato questo gran gol che ha rimesso in discussione tutto. Devo dire che abbiamo fatto un buon calcio nel primo parziale, e anche la fortuna non ci ha aiutato. Nel secondo tempo è stata una gara equilibrata, il rigore è stato strano ma parato e poi il gol rocambolesco che ha cambiato il risultato. Alla fine il Varese ha fatto quello che doveva fare, non si è più giocato».