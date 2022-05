Pugno in faccia per strada, 61 enne di Marchirolo finisce in ospedale

Pugno in faccia in strada a Marchirolo verso l’ora di pranzo: un uomo di 61 anni è stato aggredito in via Fratelli Sapori in una vicenda dai contorni ancora da chiarire: il fatto è avvenuto attorno alle 13 in una zona residenziale nel reticolo di strade a “decumano“ e “cardo“ di cui è composta la perte occidentale del paesino.

L’uomo è stato soccorso da un’ambulanza della croce rossa italiana Valceresio e trasportato in codice giallo al pronto soccorso di Varese dove è arrivato un’ora dopo, verso le 14.

Del fatto sono informati i carabinieri, nel caso la vicenda potrà avere un prosieguo con querela di parte.