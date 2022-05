È ricoverato in condizioni disperate il 23enne vittima dell’incidente stradale in moto a Gemonio

Uno schianto nella notte che ha fatto andare in strada pure i residenti della zona di Gemonio non distante dal ponte della ferrovia, sullo stradone che porta verso Cittiglio: una Panda pesantemente incidentata, una moto distrutta a terra il corpo di un ragazzo, incosciente e per soccorrerlo addirittura l’elisoccorso in orario notturno che ha caricato e inviato a 200 all’ora il ferito in codice rosso al pronto soccorso del Circolo.

A rimanere a terra un ragazzo di 23 anni che risiede nella zona e ad oggi, tardo pomeriggio di giovedì 26 maggio risulta ricoverato gravissimo in rianimazione generale.

L’incidente è stato rilevato dai carabinieri di Luino e dalle prime informazioni raccolte sul posto il ragazzo è stato sbalzato per diversi metri dopo l’impatto con l’utilitaria.

Anche i vigili del fuoco di Varese sono intervenuti con diversi mezzi per mettere i sicurezza la strada, la statale 394 rimasta interrotta per un paio d’ore così da consentire i rilievi.

La prognosi per il ferito rimane riservata.