Scontro tra auto e moto a Saltrio, coinvolti due ragazzini e una donna di 77 anni

(immagine di repertorio) – Incidente stradale nella serata di venerdì 20 maggio a Saltrio.

Poco prima delle 21 in via Viggiù un’auto e una moto si sono scontrate per cause ancora in corso di accertamento all’altezza del civico 50.

Ad avere la peggio i due giovani a bordo della moto, una ragazzina di 15 anni e un ragazzo 16enne, ma è stata coinvolta anche una donna di 77 anni che era a bordo dell’auto.

Due persone sono state ricoverate in codice giallo, una all’ospedale di Circolo di Varese, l’altra al Del Ponte.

Sul posto sono intervenute due ambulanze per i soccorsi medici e i Carabinieri per i rilievi dell’incidente.