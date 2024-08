Si è spento a soli 31 anni Alberto Realini: il cordoglio del comune di Saltrio

Si è spento a soli 31 anni Alberto Realini, dopo una lunga lotta contro la malattia, e il sindaco e tutta l’amministrazione comunale di Saltrio, dove abitava, lo ricordano pubblicamente.

«Il nostro pensiero lo rivolgiamo al caro Alberto Realini che ci ha lasciato ieri mattina dopo una lunga battaglia – spiega il posto sulla pagina social dedicata – A nome di tutta l’Amministrazione Comunale rivolgiamo le nostre più sentite condoglianze a tutta la famiglia per il loro costante impegno e collaborazione per il nostro paese ma in particolar modo un pensiero e una preghiera per i genitori, mamma Laura e papà Marco, e a suo fratello Paolo».

Alberto Realini, laureato all’Insubria e studente della USI, università della Svizzera Italiana, è stato anche tesserato nella società calcistica della Valceresio Audax, vestendone la maglia per diverse stagioni a livello giovanile.

«Alberto vogliamo continuare a ricordarti così : solare, sorridente, super sportivo, curioso, ragazzo dall’animo buono, sempre gentile e disponibile con tutti. Riposa in pace».

I funerali avranno luogo a Saltrio, lunedì 5 agosto 2024 alle 15 direttamente nella Chiesa Parrocchiale dei Santi Gervaso e Protaso, e il santo Rosario sarà recitato alle 14.30, poco prima dei funerali.