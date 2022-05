“È scoppiata la guerra ai fiori di loto”

E’ scoppiata la guerra dei fiori sul lago di Varese. La gente non l’ha saputo perchè il lago ha avuto una cattiva reputazione, e più nessuno se ne cura.

Ma sono entrate in funzione le mastodontiche macchine di estirpazione dei fior di loto. Ultimo baluardo per il rifugio dei pesci, ora che non c’è più canneto.

Il fior di loto non è autoctono e non ha diritto di prosperare qui. Le lagane non sono autoctone neppure loro, ma le lagane no, non si toccano.

Marco Aurelio spiegaci il pensiero di questi nuovi filosofi del lago.

Le ninfee qui già si erano estinte per conto loro. I fiori si capisce erano il problema.

Ora possiamo pensare seriamente alla balneazione.

Il lago è sotto di 30 centimetri, la pioggia sarebbe una manna, ma speriamo che non piova, altrimenti entrerebbero in azione gli scolmatori, che ogni anno, per chi ama le cifre, scaricano nel lago mediamente una decina di milioni di metri cubi di liquami delle fogne.

Ma stiamo tranquilli, la guerra dei fiori promette ogni bene per il lago di Varese.

E.G.