“Sesto alle 7” fa tappa al Centro polispecialistico sestese

Location sestese, ma soprattutto salutare, quella della puntata numero 25 di ‘Sesto alle 7’, in onda venerdì 27 maggio per dare, come di consueto, il via al weekend di Sesto Calende.

Dopo la puntata in onda dalla originalissima House Boat (nella foto), il format radiofonico strettamente sestese andrà per l’occasione on air’ dal piccolo, ma con grandi servizi, Centro Medico posto nel cuore di Sesto Calende.

A fare gli onori di casa ci sarà la dottoressa Rita Vistoli, direttore Sanitario del Centro Polispecialistico Sestese, che illustrerà i servizi offerti agli ascoltatori rispondendo alle domande della consolidato trio formato da Fabio Barisone, Marco Limbiati e Susy Milani, supportati come sempre dal punto di vista tecnico da Dj Mauz.

“Nutrita la formazione degli ospiti” annunciano gli speaker confermando la presenza del presidente del CVA (Corpo Volontari di Angera), Gianluigi Conterio, a cui si affiancheranno figure del calibro di Davide Rossoni, neoeletto capo del rione del Palio Sestese di Sant’Anna-Oca-Cocquo e Massimo Brusorio in rappresentanza della storica Pallavolo Sestese.

Appuntamento quindi per venerdì 27 maggio, dalle 19:00 alle 20:00 sulle ONDE RADIO di SMS RADIO basta seguire questo link o scaricare l’APP (solo su piattaforma ANDROID) di SMS RADIO.

Qui sotto, invece, la puntata integrale in onda della House Boat del 21 maggio: