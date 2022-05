“Sfasciò” la caserma dei Carabinieri di Luino dopo l’arresto: condannato a due mesi

Prima le fiamme appiccate alla casa della madre per le quali sta scontando una condanna, poi anche la resistenza a pubblico ufficiale in caserma e i danneggiamenti all’interno della stessa, avvenuti dopo l’arresto disposto dal gip di Varese.

È per quest’ultimo fatto risalente all’estate scorsa che un trentenne di Cadegliano Viconago è stato condannato martedì dinanzi al giudice monocratico di Varese a due mesi per quell’episodio violento ai danni dei militari. L’uomo, difeso dall’avvocato Giorgio De Vincenti era stato condannato con rito abbreviato a 3 anni e 4 mesi per incendio, violenza privata, maltrattamenti e lesioni (tutti reati aggravati) nei confronti della madre (QUI l’articolo di VareseNews riferito a quegli atti) a cui ora si sommeranno anche i due mesi frutto del patteggiamento.

L’obiettivo della difesa è quello di tramutare ora la pena in un affidamento in comunità terapeutica per risolvere i problemi dell’imputato legati alle dipendenze, anche a fronte del fatto che il giovane seppur senza fissa dimora aveva un’occupazione prima dell’arresto.