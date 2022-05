Smile Camp allo Sport+ Center Melzi di Rescaldina

Dal 9 giugno al 9 settembre allo Sport+ Center Melzi di via Barbara Melzi 83 a Rescaldina è in programma

Smile Camp

a tema LA FORZA SIAMO NOI, organizzato da SportPiù in collaborazione con la Coop. EnergicaMente e con le associazioni sportive del territorio.

La proposta è rivolta a bambini e ragazzi, da 4 a 15 anni, che vogliono vivere l’estate all’insegna del divertimento e della bellezza del crescere insieme.

Una “vacanza in città” da vivere all’interno di spazi aperti e aree dove svolgere tante attività diverse, tra giochi, discipline sportive, attività ludico-ricreative, lezioni di lingua. laboratori teatrali e tanto altro.

Gli obiettivi

Favorire nei ragazzi comportamenti socialmente responsabili che educano all’autocontrollo, al rispetto e alla pacifica convivenza

Imparare ad affinare alcune tecniche sportive o ludiche

Consolidare le forme di apprendimento attraverso l’esercizio di attività manuali e intellettuali

Programma settimanale

Ogni giorno sarà un viaggio nel quale i ragazzi saranno stimolati ad affacciarsi e confrontarsi sull’unicità di ciascuno, intesa come ricchezza da riconoscere e condividere con gli altri.

Ogni giorno sarà un’esperienza nuova e stimolante, tra momenti ludico-ricreativi-educativi

laboratori di cucina

arte e disegno

lingua e murales

orto

musicale

area relax e lettura

area supporto scolastico/compiti

area gioco libero

… e tante altre proposte

e attività sportive

calcio

atletica

ginnastica

arti marziali

… e tanto altro

Tornano anche le gite infrasettimanali che resteranno facoltative.

Programma della giornata

7.30 pre-camp

8.30 accoglienza e appello

9.30 attività a rotazione in gruppo (sport, laboratori, compiti e didattica)

12.30 pausa pranzo/relax

14.00 attività a rotazione in gruppo (sport, laboratori, compiti e didattica)

17.00 merenda

17.30 uscita

18.00 post-camp (fino alle 19.00)

Quota di iscrizione

Quota settimanale full time, 120 euro, comprensivi dei pasti.

105 euro per due o più componenti dello stesso nucleo famigliare, dalla terza settimana di frequenza in poi e per i tesserati delle società convenzionate con il camp.

Quota settimanale part-time, 70 euro (mattina fino alle 12.30, pomeriggio fino alle 13.30).

Al momento dell’iscrizione sarà necessario versare 35 euro che comprende copertura assicurativa e kit del camp, composto da due magliette, un pantaloncino e gadget del camp.

La quota include l’accesso a tutte le strutture, il materiale sportivo, l’animazione e le attività didattiche, educative, sportive.

Per maggiori informazioni è possibile contattare la segreteria all’indirizzo mail info@sportpiu.org oppure chiamando il numero 03311710846

