È stata la notte della luna rossa. Il Gruppo Astronomico Tradatese: “Strana e bellissima”

Nella notte tra il 15 e il 16 maggio c’è stata un’eclissi totale di luna. Un fenomeno raro e che attrae molti appassionati. Tra questi non poteva mancare il Gruppo Astronomico Tradatese, che ha seguito questo straordinario evento naturale con attenzione:

Quella della notte tra il 15 e il 16 maggio 2022 è stata un’eclisse totale di Luna strana e bellissima, da vari punti di vista.

Da noi in Lombardia la luna tramontava in piena totalità alle h 5,24, quindi era visibile solo la fase di entrata della luna nel cono d’ombra della terra, con la luna sempre più bassa sull’orizzonte di ponente, mentre nel frattempo il cielo si rischiarava per il crepuscolo che avanzava (il sole sorgeva alle h 5,51).

Questo ha fatto sì che la porzione di Luna NON ancora eclissata si arrossasse naturalmente a causa della nebulosità che staziona in genere lungo l’orizzonte (a Tradate c’era inizialmente foschia, poi addirittura la Luna si è abbassata attraverso varie strisce di nuvole). Dopo le h 5, quando la porzione di Luna eclissata era dominante, quindi doveva cominciare ad emergere il famoso colore rosso-rame, l’azzurro ormai accentuato del cielo si è sovrapposto alla colorazione della Luna, conferendole prima una strana colorazione magentata, poi nascondendo completamente il disco lunare attorno alle h 5,20, ancora prima che tramontasse.

Probabilmente questo fenomeno è legato anche al fatto che le informazioni provenienti da oltre oceano (in USA l’eclisse si è vista perfettamente in tutta la sua interezza) ci dicono che si è trattato di una ‘luna rossa’ molto scura, indizio di una atmosfera terrestre molto intasata da polveri (è logico pensare alla grande eruzione del vulcano Tonga di inizio Gennaio). Questa situazione piuttosto complessa (con luminosità e colorazione continuamente variabile) ha creato qualche difficoltà nella realizzazione di buone immagini, per le quali sono risultate preferibili pose ad esposizione AUTOMATICA (una modalità tipica di tutte le moderna macchine digitali !), sensibilità di 100-200 ISO e focali molto lunghe (per bypassare la nebulosità del cielo). Le immagini allegate sono state realizzate con una Canon 70Da applicata al fuoco diretto di un telescopio catadiottrico da 1000 mm di focale.

La colorazione ROSSA della porzione di disco lunare eclissato è stata ottenuta sottraendo elettronicamente la componente azzurra del fondo cielo. Fermo restando che il fenomeno era comunque perfettamente visibile sia ad occhio nudo che con un normale binocolo. Ma ancora una volta la RAI (Radio) nostrana è riuscita a distinguersi per una incredibile gaffe: al Giornale Radio delle h 8 di Lunedì 16, una ineffabile voce femminile infatti ha affermato che l’eclisse di poche ore prima era ben visibile ad occhio nudo perché, essendo la Luna a perigeo, le dimensioni del suo disco erano particolarmente grandi. Semplicemente incredibile !