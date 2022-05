Un tour guidato per conoscere piazza Martiri a Gorla Maggiore

Domenica 5 giugno il secondo appuntamento con “Conosciamo e valorizziamo il nostro territorio”, la nuova iniziativa dell’Assessorato alla Cultura di Gorla Maggiore per immergersi nella storia locale. Questa volta si visiterà piazza Martiri della Libertà

Dopo il grande successo della visita alla Torre Colombera dello scorso 8 maggio, tornano gli appuntamenti alla scoperta della storia artistica e architettonica di Gorla Maggiore.

Per “Conosciamo e valorizziamo il nostro territorio”, l’iniziativa culturale dell’Assessorato alla Cultura di Gorla Maggiore. questa volta sarà il turno di piazza Martiri della Libertà, cuore della vita gorlese.

Ecco questo e gli altri appuntamenti in programma:

Piazza Martiri della Libertà

Il secondo incontro è previsto per il 5 giugno nel cuore di Gorla Maggiore: si approfondirà la conoscenza di piazza Martiri della Libertà, con i suoi affreschi e il Monumento ai Caduti. La visita si sposterà poi al Cimitero per ammirare il Monumenro ai Marinai. (Incontro alle 15 in piazza Martiri).

Chiesa di San Vitale

Il terzo incontro si concentrerà sulla chiesetta affacciata sul fondovalle, la chiesa della Madonna di san Vitale: l’11 settembre il focus sarà sulla chiesetta e sulla via Francisca del Lucomagno, l’antico cammino che dal lago di Costanza arriva a Pavia, passando per la valle Olona. (Incontro alle 15 a san Vitale).

Palazzo Comunale

Il ciclo di incontri si concluderà il 9 ottobre con la visita al Palazzo comunale, Villa Terzaghi e san Carlo. (Incontro alle 15 in piazza Martiri).

La partecipazione alle visite è gratuita: è però preferibile prenotarsi telefonando al numero 0331/617121 o inviando una mail a cultura@gorlamaggiore.va.it

Una bella iniziativa che punta a rendere i cittadini più consapevoli del patrimonio artistico cittadino e di quei luoghi che hanno attraversato il tempo, restando oggi come una importante testimonianza del passato.