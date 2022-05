Un’altra festa per il Gorla Volley: le “Api” conquistano la promozione in B2

È una stagione speciale, quella in corso, per il Gorla Volley: meno di un mese fa la società della presidente Barbara Sgarbossa aveva festeggiato il titolo provinciale under18 e ora ha fatto il bis conquistando la promozione in Serie B2 con una giornata di anticipo. Con il successo ottenuto lunedì 2 maggio sul campo di Meda infatti, la Orsa Foam ha matematicamente ottenuto il successo nel girone A della Serie C ottenendo il passaggio alla categoria superiore.

Il 3-1 sul campo delle brianzole non è stato semplice, perché Gorla nell’ultimo scorcio di campionato – complice anche l’infortunio della palleggiatrice titolare Sbertoli – ha perso un po’ di smalto dopo una stagione lunga e vincente. La inseguitrice più vicina, Lazzate, però è riuscita “solo” a rosicchiare un punto quando le “Api” hanno vinto 3-2 a Tradate, ma il vantaggio accumulato ha permesso di concludere in bellezza e di centrare il ritorno in B2 per la società, a distanza di tre anni dall’ultima partecipazione in questa categoria.

La formazione gorlese allenata da Giordano Maiocchi e costruita proprio sull’ossatura dell’under 18 con un paio di innesti appena più “grandi” di età, ha effettuato un percorso notevole: il ruolino di marcia parla di 19 vittorie e appena due sconfitte arrivate contro Cassano Magnago e Venegono-Cislago. Continua così a prendere forma un progetto avviato nel 2019 dalla nuova dirigenza, che ha scelto di azzerare la precedente formazione senior per dare spazio a un gruppo di atlete che allora erano nella fascia dei 16-19 anni. Dopo due campionati di apprendistato in Serie D, il club ha acquisito i diritti di C nell’estate 2021: una mossa che ha subito dato frutto con la vittoria del torneo.

Proprio il derby provinciale con l’Hydra Cassano Magnago chiuderà – sabato 7 maggio, ore 21 – la stagione regolare in quella che è la gara di recupero della 15a giornata. Un’occasione per fare festa all’interno del palasport di Gorla Minore e il modo migliore di chiudere un cammino che vede la squadra in testa al campionato fin dallo scorso 22 novembre, giorno della vittoria su Lazzate che diede alle ragazze la consapevolezza di poter puntare al bersaglio grosso.

La vittoria del girone apre inoltre le porte alla final four del campionato di serie C che vedrà le vincitrici dei quattro gironi affrontarsi in semifinale e finale per l’assegnazione del titolo di campione regionale. La rosa a disposizione di coach Maiocchi comprende Emma Belotti, Anita Bertolani, Giorgia Falappi, Elisa Farioli, Letizia Galli, Letizia Groppo, Chiara Panzeri, Giulia Panzeri, Elena Pavin, Emma Prioschi, Elisa Rummolino, Chiara Sbertoli, Elisa Rummolino.