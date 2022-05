Va in Giro, tutte le tappe della seconda settimana

La seconda settimana di Va in giro, ha avuto due protagonisti: la bicicletta e Roberto che ha percorso le cinque tappe per portarci da Laveno Mombello a Malnate percorrendo parti del Verbano, Ticino, canali e poi fino a Legnano, Saronno e risalendo il parco Pineta.

Il tour in bicicletta e a piedi in un mese attraverserà tutta la provincia di Varese (qui il programma con tutte le tappe). Di seguito potete trovare, per ogni tappa, il racconto della giornata in diretta e anche l’articolo che spiega come poter rifare quel percorso, a piedi o in bicicletta, con le foto e i video realizzati, con la pioggia o con il sole.

TAPPA Nr.7 – Da Ispra a Sesto Calende in bici

TAPPA Nr.8 – Da Sesto Calende a Tornavento in bici

TAPPA Nr.9 – Da Tornavento a Legnano in bici

TAPPA Nr.10 – Da Legnano a Saronno in bici

TAPPA Nr.11 – Da Saronno a Malnate in bici