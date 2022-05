La diretta della decima tappa di “VA in giro” da Legnano a Saronno in bici

Giunti a Legnano mercoledì, nella giornata di giovedì riprendiamo la strada in direzione di Saronno. Un percorso nel cuore dell’alta pianura, molto industrializzata e abitata. Proprio per questo, però, le aree boschive e coltivate (più numerose le prime) rappresentano una risorsa per chi ci abita.

A pedalare oggi saranno due giornalisti del gruppo V2 media: il nostro ormai celebre Roberto Morandi di VareseNews e Gea Somazzi, di LegnanoNews.

La diretta

Ore 10:45 – Api in città

L’associazione “Green in Town” promuove progetti di apicoltura urbana, riforestazione e tutela ambientale. Le casette delle api sono state disegnate dai bambini che frequentano i centri di aggregazione di Mazzafame e Canazza del Comune di Legnano e porteranno un tocco di colore in mezzo al verde dell’Isola del Castello.

Ore 10:00 – Con la sindaca di San Vittore Olona, Daniela Rossi, alla scoperta del Mulino Meraviglia

Una struttura del 1606, ma con testimonianze che lo collocano già nel 1200, che ancora preserva le componenti originarie del 1600. Rimasto operativo fino agli anni ’80 del secolo scorso, lo scopriamo con la sua proprietaria Giovanna Meraviglia

Ore 9:45 – Birdwatching al Parco Castello

Maurizio Finocchiaro, volontario del Parco dei mulini ed ex responsabile dell’Ufficio ambiente del Comune di Legnano, ci mostra l’area umida del Parco Castello: il piccolo stagno non è solo un elemento del paesaggio ma una oasi di biodiversità.

“Una coppia di aironi cinerini da tre anni ha fatto il nido su un ontano nero. Dopo questa prima coppia abbiamo contato negli ultimi anni tre anni. L’autore cinerino è un animale degli ardeidi: sono dei predatori, si cibano di pesci, dei gamberi della Louisiana che sono infestanti è purtroppo anche dei piccoli anatroccoli”.

L’insediamento degli aironi è una prova del miglioramento della qualità delle acque, con l’aumento della presenza di pesci. L’avifauna comprende anche anatre, oche, un singolo gallo. In acqua ci sono anche un luccio e uno storione.

Ore 9:15 -La partenza e l’incontro con gli altri protagonisti

Siamo ospiti di LegnanoNews, città del castello. Fra ostacoli da superare e il riepilogo della settimana, il nostro Roberto Morandi ci racconta la tappa di oggi e i protagonisti, mentre si inizia ad imboccare la strada per Saronno. Passeremo dal Parco dei Mughetti con Valeria Arini, Gea Somazzi, Maurizio Pinocchiaro, ex responsabile ufficio ambiente del Comune di Legnano e oggi molto impegnato nella valorizzazione della città, e i membri di FIAB Canegrate e Legambiente Parabiago.

“Gli scoiattoli qui sono molto disponibili”, ha commentato Roberto mentre come un giovane Holden si chiede dove vadano le anatre di Parco Castello d’inverno.

I protagonisti della tappa

Roberto Morandi, giornalista di VareseNews, è anche un gran appassionato di bicicletta e di storia.

Gea Somazzi giornalista di Legnanonews

