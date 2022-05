Il varesino Rovera in pole position alla “4 Ore di Imola”

Alessio Rovera ci ha preso gusto: dopo aver fatto segnare la pole position di classe LMP2 settimana scorsa, nell’appuntamento del Mondiale Endurance a Spa-Francorchamps, il pilota di Varese si è ripetuto quest’oggi (sabato 14 maggio) sul circuito di Imola, sede della seconda gara stagionale della serie ELMS.

Al volante della Oreca-Gibson numero 88, schierata dal team piacentino AF Corse, Rovera ha fatto segnare il miglior tempo assoluto nelle qualifiche (nella ELMS la LMP2 è la classe regina) e quindi scatterà dalla prima piazzola della griglia di partenza nella gara di durata in programma domenica a partire dalle 11,30. Il dato cronometrico è stato di 1’32″269, oltre tre decimi meglio rispetto al secondo classificato, Mathias Beche, sulla #31 della TDS Racing. Terzo posto per il team Prema, quello nel quale gareggia il legnanese Lorenzo Colombo: il tempo è stato invece realizzato da Louis Deletraz.

Come stabilito, durante le 4 ore di gara previste, Rovera si alternerà al volante con i compagni di squadra François Perrodo e Nicklas Nielsen con i quali condivide l’abitacolo fin dalla scorsa stagione. Per il terzetto in questa conformazione è invece il primo anno a bordo di un prototipo. «Sto provando delle sensazioni fantastiche: la pole nella gara di casa è sempre qualcosa di speciale – spiega Rovera al termine delle qualifiche – A Imola, pista stupenda e allo stesso tempo molto tecnica, è davvero gratificante per qualsiasi pilota».

«La nostra Oreca era semplicemente perfetta: abbiamo lavorato sodo durante le libere ed è stata una goduria portarla in qualifica. Ho trovato due giri puliti e con il secondo set di gomme ho ulteriormente migliorato. E’ un risultato molto importante per tutta la squadra: qui c’era ancora più pressione perché ci sono gli amici e tanti tifosi a seguirci e soprattutto può trasformarsi in un fattore determinante perché non è mai semplice superare».