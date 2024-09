Doppio trionfo per Nova Race sotto la pioggia di Imola

Quello appena trascorso è stato un fine settimana da ricordare per il team Nova Race, la scuderia automobilistica che ha sede a Jerago con Orago e che è da anni tra le protagoniste del Campionato Italiano Gran Turismo (CIGT) sia per la serie sprint sia per quella endurance.

All’autodromo “Enzo e Dino Ferrari” di Imola infatti, piloti e vetture Nova Race sono stati grandi protagonisti nella gara valida come 3a prova stagionale del CIGT Endurance e hanno colto sia la vittoria assoluta sia quella di classe dedicata ai non professionisti.

Il bersaglio più grosso è stato quello centrato da Felice Jelmini e Alex Frassineti che hanno vinto la gara imolese a bordo della Honda NSX messa in pista da Nova Race, mettendosi alle spalle la BMW gestita dalla filiale italiana della Casa bavarese (con Comandini-Denes-Guerra), la Lamborghini del team VSR (con Cazzaniga-Di Folco-Liberati) e la Ferrari della Scuderia Baldini (con l’ex F1 Fisichella, il fratello d’arte Arthur Leclerc e Mosca).

Il maltempo ha caratterizzato la gara che ha avuto due partenze dietro a safety car, una bandiera rossa e diverse situazioni di full course yellow (FCY: momenti in cui tutta la pista è contrassegnata da bandiera gialla). Il romano Frassineti e il gallaratese Jelmini hanno gestito al meglio la situazione passando al comando nel terzo stint con Frassineti al volante e chiudendo con Jelmini nei giri conclusivi prima del definitivo stop alla corsa. «Una grande vittoria costruita fin da prove libere e qualifiche – festeggia Jelmini – Alex ha fatto un lavoro incredibile guidando da campione. Ringrazio lui e tutto il team Nova Race: il setup che abbiamo preparato mi ha aiutato molto durante la gara».

La stessa soddisfazione è quindi arrivata dalla categoria GT3 AM grazie al trio formato da Fulvio Ferri, Andrea Bodellini e dal varesino Alessandro Marchetti che hanno centrato un settimo posto assoluto quasi incredibile e soprattutto hanno vinto la propria classe. Una impresa considerando che la Mercedes AMG GT3 numero 28 scattava dalle retrovie per un problema tecnico occorso nelle sessioni precedenti la gara. E invece la rimonta ha portato il trio sul gradino più alto tra i gentleman: «Era più facile ritirarsi che “sopravvivere” – scherza Marchetti sul traguardo – Siamo partiti 21mi ma in queste condizioni si può rimescolare tutto: noi siamo stati bravi, abbiamo evitato errori e io ho avuto un bel passo quando pioveva forte».

L’unico dispiacere, per il team jeraghese diretto da Christian Pescatori, è stato l’incidente che ha visto coinvolta la Honda NSX numero 77 affidata al varesino Luca Magnoni e a Massimo Ciglia. Magnoni, che è anche il patron della scuderia, è stato tamponato da un’altra vettura ed è finito contro il muro nel corso del 19° giro quando si trovava in testa alle vetture GT3 AM. Uno spavento notevole che per fortuna non ha avuto ulteriori conseguenze. «Stavo controllando Mazzola quando sono stato tamponato – ha spiegato Magnoni – e comunque alla ripartenza la pioggia era forte e non si vedeva niente in pista».