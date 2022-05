A Vedano Olona torna la “truffa dello specchietto”, ma la vittima non ci casca

Vedano Olona sembra piacere particolarmente ai malintenzionati esperti in “truffa dello specchietto“, che periodicamente ritornano in paese.

E’ successo anche questa mattina, in via per Venegono, con la classica modalità: il truffatore parcheggia al lato della strada e aspetta. Quando passa un’auto la colpisce con un oggetto e poi cerca di fermarla, spesso inseguendola e “facendo i fari”. L’obiettivo è raggiungere il malcapitato, convincerlo che gli ha provocato un danno urtandolo inavvertitamente con lo specchietto e farsi dare del denaro contante, in modo da evitare la burocrazia e accelerare i tempi.

Questa volta però la vittima designata non ci è cascata, non ha fermato l’auto ed è andata direttamente alla sede della Polizia locale per denunciare l’accaduto.

Inutile dire che il truffatore si è immediatamente dileguato, ma questa volta le telecamere del sistema di videosorveglianza comunale hanno catturato l’immagine della macchina – un’Audi bianca – e la targa. La Polizia locale ha dunque molti elementi per dare un nome al truffatore dello specchietto che ama Vedano.