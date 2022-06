A8 Milano – Varese: chiusure notturne Gallarate, Castronno e allacciamento A52

Sulla A8 Milano-Varese, per consentire attività di ispezione delle barriere antirumore, previste in orario notturno, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura:

– dalle 21:00 di lunedì 6 alle 5:00 di martedì 7 giugno, sarà chiusa la stazione di Gallarate, in entrata in entrambe le direzioni, verso Milano e Varese. In alternativa si consiglia di entrare sulla stessa A8 allo svincolo di Busto Arsizio, al km 24+500, o di Cavaria, al km 33+900, oppure entrare sulla Diramazione Gallarate-Gattico alla stazione di Besnate, al km 4+000;

– dalle 21:00 di martedì 7 alle 5:00 di martedì 8 giugno, sarà chiuso lo svincolo di Castronno, in entrata in entrambe le direzioni, verso Milano e Varese.

In alternativa si consiglia di entrare allo svincolo di Solbiate Arno, al km 35+700, o allo svincolo di Gazzata Buguggiate, al km 42+000;

– dalle 21:00 di giovedì 9 alle 5:00 di venerdì 10 giugno, sarà chiuso il ramo di allacciamento per chi proviene da Varese ed è diretto sulla A52 Tangenziale nord di Milano verso Monza e sul R37 Raccordo Fiera di Milano verso Rho.

In alternativa, uscire allo svincolo di Milano Viale Certosa, invertire il senso di marcia e uscire sulla A8 allo svincolo Fiera, al km 2+200, per proseguire verso Rho o Monza. Inoltre, dalle 21:00 di martedì 7 alle 5:00 di mercoledì 8 giugno, sarà chiusa l’area di servizio “Brughiera est”, situata nel tratto compreso tra Castronno e Lago di Varese Gazzada, verso Varese.