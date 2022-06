Ai Giardini Estensi di Varese la sesta edizione della Festa d’Estate Saxofonistica

L’iniziativa che riunisce musicisti provenienti dalle associazioni del varesotto per dar vita alla Festa della Musica in occasione del solstizio d’estate

Sesta edizione per la Festa della Musica a Varese. La Sax Academy e l’Ensemble de Saxophones di Varese danno appuntamento ai Giardini Estensi di Varese per la Sesta Edizione della Festa d’Estate Saxofonistica. L’iniziativa, in collaborazione con l’Amministrazione Comunale, riunisce musicisti provenienti dalle svariate associazioni del varesotto e dintorni per dar vita alla Festa della Musica a Varese, il singolare evento che celebra il solstizio d’estate.

«Dopo il grande successo delle precedenti edizioni – dice il maestro Giuseppina Levato, anima e motore di questa manifestazione – e nonostante le difficoltà dovute alla pandemia, la nostra musica torna nel cuore di Varese. La nostra presenza qui testimonia la passione e l’impegno nel mantenere vivo un evento, diventato una piccola tradizione, che i ragazzi attendono con entusiasmo e che comporta anche un impegnativo lavoro di prove e allenamento. La parola che, però, meglio definisce questo nostro progetto è condivisione: esso è per ciascuno di noi un’occasione importante, perché fa ben capire come unendo le forze, tutti insieme, si possono raggiungere grandi risultati».