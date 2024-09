“Terra Madre”, il Teatro Blu va in scena a Cinisello Balsamo

Con Silvia Priori e Roberto Gerbolès

Regia di Silvia Priori e Roberto Gerbolès

Dobbiamo fermarci. Sperare in un tempo migliore, in cui l’uomo finalmente possa ascoltare la voce della natura. Resistiamo con l’auspicio che tutto torni alla normalità; sviluppiamo diverse forme di resilienza; ma prima che giunga il disastro dobbiamo poterci fermare per ritrovare quell’ armonia tra la vita umana e quella del nostro pianeta. Torniamo a osservare, ad ascoltare, a stupirci della bellezza che è insita in ogni cosa, a connetterci con l’anima che è dentro ogni cosa, in una pianta, in un fiore, in un uccello, in una foresta, in un corso d’ acqua. Forse non saranno le sofisticate tecnologie a salvarci ma la presa di coscienza e forza quotidiana di allargare gli orizzonti riconoscendo il bello e la potenza creativa in ogni cosa.