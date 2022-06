Al via la campagna sulla sicurezza stradale a Busto Arsizio

Partirà il 27 giugno la prima delle cinque campagne del programma per la sicurezza stradale promosse dal Comando di Polizia Locale. Si tratta di “Se guido, non mi distraggo” ed è mirata alla sensibilizzazione e al contrasto dell’uso del telefono cellulare durante la guida.

Come affermano l’assessore alla mobilità Salvatore Loschiavo e il comandante Claudio Vegetti, utilizzare il cellulare mentre si è al volante per telefonare, chattare sui social network, inviare messaggi oppure navigare sul web, è tra i comportamenti più pericolosi da tenere alla guida ed è causa frequente di incidenti stradali: per questo motivo, nella settimana tra il 27 giugno e il 3 luglio, le pattuglie del nucleo del presidio del territorio e del nucleo motociclisti intensificheranno i controlli con azioni mirate su questa problematica in tutta la città.

E’ utile ricordare che il conducente che durante la marcia fa uso del telefono impegnando una mano (quindi non solo per conversare, ma per ogni operazione che comporti distrazione e impegno della mano) è sanzionato dall’art. 173 del Codice della Strada con una multa di 165 euro, la decurtazione di 5 punti sulla patente e la sanzione accessoria della sospensione della patente da 1 a 3 mesi se la violazione viene reiterata nel biennio. Nel mese di luglio, poi, sono in programma altre due campagne sulla sicurezza stradale, una per contrastare la sosta selvaggia (soprattutto sulle fermate dei trasporti pubblici e sugli stalli di sosta riservati alle persone diversamente abili) e un’altra dedicata alla sensibilizzazione sull’abuso di alcol mentre si guida. Il rispetto dei limiti di velocità e il corretto utilizzo dei sistemi di ritenuta, sono, invece, i temi di altre due campagne in programma per settembre.