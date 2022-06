Appuntamento alle 9 e 15 presso l’ingresso di Villa Mirabello in piazza della Motta

Il Centro Storico Italiano di Varese, con il patrocinio del Centro turistico giovanile e in partenariato con il Comune di Varese, organizza per domenica 5 giugno una visita guidata di circa tre ore, alla scoperta della Varese risorgimentale. La visita è stata programmata nell’ambito del percorso denominato: “Costituzione e Poesia per sconfiggere le mentalità mafiose”.

Dopo la visione del quadro del Pagliano, sarà proposta una lettura della toponomastica delle vie dedicate a personaggi del Risorgimento e dei luoghi che animarono la cultura di quegli anni o videro battaglie importanti. L’iniziativa che sarà condotta da Albertina Galli è aperta a tutti. Appuntamento alle 9,15 presso l’ingresso di Villa Mirabello, in piazza della Motta.