Primo Maggio al Parco dei Mughetti a Uboldo tra picnic e attività per bambini

Venerdì 1° maggio dall’ora di pranzo fino al pomeriggio spazio a picnic e laboratori educativi per scoprire l’ambiente e le tracce degli animali

A Uboldo il Primo Maggio si festeggia all’aria aperta con un’iniziativa dedicata a famiglie e bambini. Il Parco dei Mughetti propone una giornata tra natura, gioco e didattica nell’aula “Antonio Cotardo”, con attività pensate per avvicinare i più piccoli all’ambiente.

Picnic e natura nell’aula didattica

L’appuntamento è per venerdì 1 maggio. Dalle 12 alle 14 sarà possibile utilizzare liberamente l’aula didattica per un pranzo al sacco, immersi nel verde. L’invito è quello di portare un telo per sedersi anche sul prato e godersi una pausa all’aperto in un contesto naturale.

Attività per bambini

Nel pomeriggio, a partire dalle 14.30, spazio alle attività educative dedicate ai bambini tra i 5 e i 12 anni. Il laboratorio sarà incentrato sulle tracce degli animali e avrà una durata di circa due ore, con l’obiettivo di far scoprire ai partecipanti i segni della presenza della fauna nel parco.

La partecipazione è gratuita, ma è richiesta l’iscrizione anticipata via email (info@parcomughetti.it) o via telefono (02-96951140) indicando nome, cognome, età. Posti limitati (max 20 bambini).

L’aula didattica del Parco si raggiunge a piedi o in bicicletta partendo dalla Cascina Leva di Uboldo (Via per Cerro 251).

In caso di maltempo l’iniziativa sarà annullata.