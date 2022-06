Ancora caldo africano, in provincia di Varese si spera per i temporali di martedì

Il clima che cambia e gli anticicloni che si danno il cambio: quello da cieli azzurri e ventilato delle Azzorre ha lasciato il posto alla fornace del Sahara: è l’anticiclone africano «che si estende fino sull’Europa centrale prolungando anche oggi e domani la prima ondata di calore dell’estate», spiegano dal Centro Geofisico Prealpino «ma si sposta un poco ad Est da domani, permettendo a correnti più umide da SW di raggiungere le Alpi con aumento dell’afa e possibilità di qualche temporale montano. I temporali attenueranno solo un poco la siccità con il Verbano ai livelli più bassi di sempre per il periodo».

È la cartolina dell’estate 2022 che stravolge il clima e asciuga i fiumi, e obbliga a sperare alla pioggia: una sorta di danza che si muove in un videoclip fatto di sponde bassissime dei laghi e corsi d’acqua dal greto infinito.

TEMPORALI

Oggi, lunedì, soleggiato e molto caldo. Un poco afoso sulla pianura. Sui rilievi qualche nuvola irregolare al mattino in dissoluzione e cumuli nel pomeriggio. Asciutto. Martedì soleggiato e caldo. Dal pomeriggio nuvole cumuliformi lungo i rilievi con qualche temporale su Alpi e Prealpi. In pianura probabilmente asciutto e solo passaggi nuvolosi. Temperature massime in calo di un paio di gradi sulle Prealpi. Mercoledì In parte soleggiato con passaggi nuvolosi e un po’ meno caldo. Su Alpi e Prealpi possibili rovesci o temporali, localmente in estensione all’alta pianura. Rasserenamento in serata a partire dal Piemonte.

TENDENZA

Ulteriore rialzo termico e probabili altri temporali anche per i giorni di ingresso verso la fine della settimana: giovedì 23 giugno: ben soleggiato e caldo. Rialzo delle temperature con massime nuovamente ovunque sopra 30°C. Venerdì 24 : variabile e probabili temporali.