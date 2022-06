Nuovo appuntamento con Besnate jazz

La quinta edizione della rassegna si terrà in piazza Santa Maria del castello dal 4 al 6 giugno

A Besnate si alza il volume. Dal 4 al 6 giugno ritorna Besnate jazz, l’appuntamento dedicato agli appassionati organizzato dal Comune e dalla Pro loco di Besnate con la direzione artistica di Max De Aloe.

Il programma

Si comincia sabato 4 giugno alle 21 con il concerto Joni, at last di Antonella Montrasio e Marlise Goidanich. L’esibizione è dedicata a Joni Mitchell: celebre musicista che negli anni ’60 ha costruito la propria carriera in uno scenario tutto al maschile.

Domenica 5 giugno alle 21 si esibisce l’Iguazu’ acoustic trio composto da Fabio Gianni, Marco Mistrangelo e Alex Battini De Barreiro. La musica del trio abbraccia le varie culture del Sud America influenzate dal jazz, dal funky e dal rhythm and blues.

L’evento si chiude lunedì 6 giugno alle 21 con Scrapbook: lo spettacolo di Claudio Farinone e Fausto Beccalossi. Il duo nasce dall’alchimia che lega il fisarmonicista di impronta principalmente jazzistica (Beccalossi) al chitarrista classico di formazione ma improvvisatore nell’anima. In repertorio brani originali, ma anche successi di grandi maestri come Morricone e Astor Piazzolla.

L’ingresso è gratuito. In caso di maltempo la manifestazione è spostata alla loggia del palazzo comunale di Besnate.