Ascom Luino: “Sicurezza, turismo e commercio: Odescalchi 2022 è stata molto più di una esercitazione”

«Una grande occasione per rinsaldare i nostri rapporti con la Svizzera e allo stesso tempo la possibilità di mettere in mostra il nostro territorio e la nostra capacità di accogliere». Per Franco Vitella, presidente di Ascom Confcommercio Luino, la “Odescalchi 2022” ha assunto un significato che è andato molto oltre quello della esercitazione di soccorso transfrontaliera.

Galleria fotografica Odescalchi 2022 il bilancio della grande esercitazione sul Lago Maggiore 4 di 20

Ascom sempre a disposizione

L’associazione commercianti ha avuto un ruolo nell’organizzazione di questa imponente simulazione che ha visto in campo un dispiego di uomini e mezzi a dir poco imponente, toccando i territori di tre Comuni: Luino Maccagno e Colmegna.

«Ci siamo come sempre messi a completa disposizione», spiega Vitella, «dando il nostro contributo dal punto di vista logistico e creando tutti i contatti con i “fornitori locali”. I militari, infatti, sono rimasti di stanza qui per due settimane e abbiamo fatto in modo che non mancasse nulla, supportandoli in ogni loro esigenza».

Più vicini alla Svizzera

Insomma, accoglienza ai massimi livelli, così come quella che viene sempre riservata ai turisti stranieri e ai “cugini svizzeri”. «Questa esercitazione», prosegue il numero uno di Ascom, «è stata davvero utile a ulteriormente consolidare il nostro rapporto con gli svizzeri, soprattutto dopo i lunghi mesi di limitazione degli spostamenti a causa dei provvedimenti anti-diffusione del Covid-19. È vero, si trattava soltanto di una simulazione su vasta scala, ma quello che abbiamo visto nella giornata clou di giovedì 16 ci fa collaborazione tra i due Paesi per noi è fondamentale anche dal punto di vista della sicurezza. Un aspetto non da poco, che da una parte garantisce la necessaria tranquillità a chi vive qui, certo del fatto che in caso di una emergenza o di una calamità non siamo soli, e che dall’altra diventa anche “marchio di garanzia” per chi viene a visitarci per un breve periodo o per più giorni».

In mostra un territorio bellissimo

Infine, il ritorno in chiave commerciale di “Odescalchi 2022”. «Sono arrivati militari da molte parti d’Italia e dalla Svizzera e in queste due settimane hanno avuto la possibilità di conoscere un territorio bellissimo e di testare la nostra proposta commerciale. Si sono resi conto che Luino e i Comuni della zona, non solo sono in grado di ospitare eventi di questa portata, ma che qui l’accoglienza e servizi offerti sono di alto livello».