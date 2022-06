Auto ribaltata a Saronno, ferita una donna

Per cause da accertarsi la conducente di un’autovettura ha perso il controllo del veicolo ribaltandosi sulla sede stradale in via San Francesco a Saronno. È successo verso le 18.30 di mercoledì 8 giugno.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del locale distaccamento con un’autopompa, gli operatori hanno messo in sicurezza l’automezzo e collaborato con il personale sanitario per soccorrere la donna.

Coinvolta una donna di 39 anni, portata in ospedale in codice verde.