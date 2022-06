Automobile in fiamme a Gaggiolo, in Via Clivio nella serata di martedì 14 giugno. L’autovettura ha preso fuoco per cause ancora da stabile.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco che hanno spento le fiamme e messo in sicurezza l’area. Nonostante lo spavento, nel giro di poco la situazione è tornata alla normalità. Non si segnalano feriti.

Il video inviato da un lettore