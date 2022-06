Bicilette, il trend della mobilità green

Green: è verso questo colore simbolo di sostenibilità ambientale e sociale che il mondo sta “pedalando”. Quando si parla di sostenibilità ambientale e riduzione delle emissioni di CO₂ le azioni a cui si fa riferimento sono davvero molte: dalla raccolta differenziata, alla riduzione dell’uso della plastica, all’acquisto di abbigliamento sostenibile, ecc. Sono tante le abitudini che si possono adottare se si vuole preferire uno stile di vita che tuteli l’ambiente e il pianeta Terra. Ogni giorno la calca nei trasporti urbani o le lunghe file di traffico rilasciano consistenti quantità di anidride carbonica nell’aria. Il discorso “emissioni” è sempre più oggetto di regolamentazioni e controlli, ma l’uomo deve fare la sua parte. Un primo passo da compiere potrebbe essere quello a sostegno della mobilità green.

Laddove le vie cittadine lo permettano, sarebbe preferibile scegliere come mezzo per i propri spostamenti la bicicletta. C’è stata negli ultimi tempi un’impennata nelle vendite di questo prodotto, che ha conosciuto in termini di innovazione di materiali, accessori e componenti un’evoluzione. Basti notare che a ogni sport può essere associata una bicicletta differente nell’aspetto, nei materiali e nelle prestazioni: bici da cross, bici da fitness, bici da trekking, mountain bike, bici da corsa, ecc. L’altra distinzione importante è quella tra bicicletta tradizionale e biciletta elettrica. A prescindere dalla scelta che si farà ciò che è certo è che questo mezzo a due ruote è portatore di un importante valore ecologico.

Bike24, leader europeo e brand sostenibile

Un’azienda diventata punto di riferimento per gli appassionati di ciclismo è Bike24. Il suo e-commerce offre un’ampia gamma di bicilette e il cliente può acquistare il prodotto che meglio risponde ai suoi hobbies o al suo stile di vita. In particolare Bike24 è specializzato nella vendita online di biciclette di fascia alta, ma sono disponibili prodotti per ogni esigenza: dalla bici da corsa di fascia alta alle mountain bike di tutti i tipi, fino alle gravel bike, fitness bike, e-bike o city bike. Impossibile non trovare la bici dei propri sogni, perché si potrà scegliere tra oltre 1000 marchi disponibili. Inoltre il brand è anche specializzato nella vendita di parti e accessori.

Bike24 è anche noto per il suo impegno in ambito sostenibile e sociale. Il marchio promuove una mobilità green sensibilizzando sul tema della sostenibilità. Incentiva l’uso della bici tra i membri del suo team e si occupa del loro benessere offrendo abbonamenti scontati in palestra. Per sopperire alle emissioni di CO₂ sostiene un progetto di protezione delle foreste in Perù e un progetto di energia eolica in India. Bike24 ha inoltre partecipato più volte al sostegno di iniziative sociali tramite donazioni.

Perché praticare il ciclismo

Sono molti i buoni motivi per cui praticare il ciclismo. L’attività in bici, infatti, apporta benefici a livello psico-fisico. È provato che riduce lo stress e diminuisce la depressione. A differenza di altri sport praticati su terra non danneggia le articolazioni; rafforza il cuore. Inoltre, secondo alcuni studi pedalare con un ritmo sostenuto comporterebbe un allungamento della vita.