Brucia camper in un capannone a Ferno

Fiamme in tarda mattinata a Ferno in un capannone di via Giacomo Matteotti: ad andare a fuoco un camper, per cause ancora in fase di accertamento.

Il fuoco ha interessato anche la copertura dell’edificio. Sul posto sono intervenuti quattordici vigili del fuoco delle sedi di Somma Lombardo, Busto/Gallarate e Varese con due autopompe, un autobotte e un’autoscala.

Gli operatori hanno spento l’incendio e messo in sicurezza l’area.

Fonti sanitarie riportano di tre persone rimaste ferite in maniera non grave e soccorse da un’ambulanza dell’Sos di Malnate, si tratta di due uomini di 38 e 42 anni e una donna di 27. Sul posto i carabinieri di Busto Arsizio.